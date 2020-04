26-åring pågrepet for terrorplaner i Danmark

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Københavns Byret fredag klokka 13, opplyser dansk politi i en pressemelding.

– I forbindelse med den fortsatte etterforskningen av en større sak om planlegging av terror, har København-politiet tidlig i morges pågrepet en 26 år gammel mann i Aalborg, skriver politiet.

Dansk politi opplyser at saken har sammenheng med en stor politiaksjon som fant sted 11. desember i fjor. Da ble en rekke personer pågrepet, blant dem 26-åringen. Han ble imidlertid senere løslatt.

– Etterforskningen har fortsatt og har ført til at mistanken mot 26-åringen nå er så stor at han framstilles for varetektsfengsling, sier politiets talsmann Brian Belling.

Terrorsaken handler om to separate forhold med forskjellige siktelser. Over 20 menn og kvinner ble i desember 2019 pågrepet og siktet for overtredelse av straffelovens terrorparagraf.

Den ene saken handler om produksjon av bomber, mens den andre handler om forsøk på å skaffe våpen. I begge sakene var målet ifølge påtalemyndigheten å begå terrorhandlinger i Danmark eller utlandet.

Tre menn er fengslet, siktet for å ha forsøkt å skaffe våpen, mens to menn og en kvinne er fengslet for å ha planlagt å lage bomber. De seks siktede har fått varetektsfengslingen forlenget fram til 29. april.

Alle seks nekter seg skyldige i saken.