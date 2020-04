FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) kaller situasjonen i Sahel-landene Burkina Faso, Mali og Niger «ekstremt bekymringsfullt» og advarte om at den humanitære krisen er «ute av kontroll».

Særlig ille er det i Burkina Faso, hvor rundt 2,1 millioner allerede innen juni vil oppleve matusikkerhet, altså ikke ha tilgang til trygg, næringsrik og tilstrekkelig mat. Det er en økning fra 680.000 mennesker i fjor.

Landet har så langt registrert 288 coronasmittede og 16 dødsfall.

Effekten epidemien vil ha på landene er ikke tatt med i WFPs beregninger.

Trenger 208 millioner dollar

Nabolandene Mali og Niger er i lignende situasjoner. Omtrent 1,3 millioner mennesker trues av sult i konfliktfylte Mali, mens 2 millioner kan få samme skjebne i Niger.

Ifølge Worldometers har Mali registrert tre dødsfall og 31 smittede, mens Niger har 74 smittede og fem dødsfall.

WFP sier at de trenger 208 millioner dollar fram til august for å kunne fortsette mathjelpen, samtidig som antall mennesker som drives på flukt grunnet konflikt øker.

De advarer om at de som er drevet til flukt «nå er helt avhengig av ekstern hjelp for å overleve».

– Katastrofale konsekvenser

De tre landene er blant de fattigste i verden, og alle sliter med å kontrollere jihadistiske opprørere som har drept tusenvis av mennesker.

Det er også frykt for at deres skjøre helsevesen og den endemiske konflikten vil sette dem i særlig risiko for coronavirusutbrudd.

– Vårt budskap til verden er klart. Se bort nå, og konsekvensene vil bli katastrofale, sier Chris Nikoi som er WFPs direktør i Vest-Afrika.

WFP frykter også for andre land som Kamerun, Tsjad, Sierra Leone og Liberia. Spesielt i perioden fra juni til september.