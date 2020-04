Det vil lørdag klokken 10 lokal tid bli holdt tre minutters stillhet for å minnes de døde, ifølge The New York Times som siterer det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Samtidig vil «flyalarmer, bilhorn, tog og skip jamre i sorg», heter det fra Xinhua.

Kina, hvor epidemien startet, har registrert 81.580 smittede og 3.318 dødsfall, ifølge tall fra Worldometers.