EU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger

Polen, Ungarn og Tsjekkia risikerer høye bøter etter at EU-domstolen har fastslått at det var ulovlig å si nei til EUs vedtak om å fordele asylsøkere i Hellas og Italia på alle medlemslandene. Bildet er fra en demonstrasjon i Berlin 9. mars, der demonstrantene krever at Europa må ta imot flere asylsøkere. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix