Hund og katt fjernes fra menyen i Shenzhen

– Hunder og katter har som kjæledyr etablert et mye tettere forhold til mennesker enn noe andre dyr, og forbud mot konsumeringen av hunder og katter og andre kjæledyr er vanlig praksis i utviklede land og i Hongkong og Taiwan, påpeker myndighetene i Shenzhen, ifølge Reuters.

I slutten av februar kunngjorde Kina at landet ville forby handel og konsumering av ville dyr. Lokale myndigheter har siden arbeidet for å implementere regelen, men Shenzhen har vært tydelige på at dette også skal omfatte hunder og katter.

Coronaviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember og forskere mistenker at det hadde sitt opphav på et marked der det ble solgt levende ville dyr.