Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA

Connecticuts guvernør Ned Lamont kaller det en «en tragisk milepæl» og bekrefter dødsfallet på Twitter.

Ifølge Reuters er spedbarnet det yngste offeret for coronaviruset verden har registrert.

Lamont skriver at barnet ikke var ved bevissthet og ble bragt til sykehuset forrige uke, men at livet ikke sto til å redde. Ifølge guvernøren bekreftet en test utført tirsdag at spedbarnet var smittet av coronaviruset.

– Dette er hjerteskjærende, skriver Lamont. Han oppfordrer samtidig befolkningen til å følge nasjonale retningslinjer om distanse og isolasjon.

Over 5000 døde



Barnets foreldre var fra Hartford i Connecticut. Ifølge NBC er den døde en jente, men det er ikke bekreftet.

– Dette er et virus som angriper våre mest skjøre uten barmhjertighet. Dette understreker også viktigheten av å bli hjemme og begrense eksponering overfor andre mennesker. Livet ditt og andres liv kan bokstavelig talt være avhengig av det, skriver Lamont.

Tallet på corona-relaterte dødsfall i USA har økt med 594 til 5.110 siden onsdag kveld norsk tid. 215.300 har hittil fått påvist viruset i landet.

8.878 av dem som har fått påvist smitte, er siden blitt friskmeldt, viser tall fra helsemyndighetene.

Kan koste 240.000 menneskeliv



Tilstanden til drøyt 5.000 som fortsatt har viruset i kroppen, betegnes som alvorlig eller kritisk.

Covid-19 tar nå i gjennomsnitt 748 liv daglig i USA og er den tredje vanligste dødsårsaken i landet. Hjerte- og karsykdommer tar ifølge tall fra myndighetene i gjennomsnitt 1.774 liv daglig, mens kreft tar 1.641 liv daglig.

Rundt 650.000 dør årlig av hjerte- og karsykdommer og rundt 600.000 dør årlig av kreft i USA.

President Donald Trump anslo tirsdag at coronaviruset vil kreve mellom 100.000 og 240.000 amerikanske liv.