727 nye koronadødsfall i Italia

Totalt 13.155 personer er nå døde etter å ha fått påvist virussmitten, opplyste italienske myndigheter i sin daglige orientering klokken 18 onsdag.

Døgnet i forveien ble det registrert 837 koronarelaterte dødsfall i landet. Fredag hadde Italia den største økningen i antall døde på ett døgn – 969 mennesker, noe som også var det høyeste dødstallet på ett døgn på verdensbasis.

Til sammen 110.574 personer, et tall som omfatter både friskmeldte og døde, er registrert smittet av viruset i Italia, viser onsdagens oppdaterte tall. Antall smittetilfeller økte med 4,5 prosent fra tirsdag til onsdag. Døgnet i forveien var smitteøkningen på 4 prosent.

Italienske helsemyndigheter mener at smittekurven har nådd det de kaller et platå, og at det trengs flere tiltak for å kunne bringe smittekurven lavere.

Italia er nedstengt på tredje uken etter å ha innført strenge tiltak 12. mars for å begrense smitte. Tiltakene skulle ha utløpt fredag 3. april, men myndighetene kunngjorde onsdag kveld at de blir forlenget til mandag 13. april.

– Hvis vi begynner å myke opp tiltakene nå, vil hele innsatsen vår ha vært forgjeves, sa statsminister Giuseppe Conte i en fjernsynssendt tale.