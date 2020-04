WHO evaluerer bruk av ansiktsmaske

– Antall dødsfall har blitt mer enn doblet den siste uken. I de nærmeste dagene kommer vi til å ha 1 million bekreftede smittetilfeller og 50.000 dødsfall, sa WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en nettbasert pressekonferanse onsdag kveld.

Han kunngjorde at WHO nå evaluerer om utstrakt bruk av ansiktsmaske av folk flest kan hjelpe til å bremse virusspredningen. Dermed antyder han en oppmykning i WHOs nåværende retningslinje. Til nå har WHO ment at ansiktsmasker eller munnbind ikke er hensiktsmessig, og at man tvert imot risikerer mer smittespredning.

WHO har kun anbefalt bruk av slike masker for syke mennesker og for helsepersonell.

– Det er en pågående debatt på grasrotnivå om bruk av masker, sa WHO-sjefen.

Gjennomgår maskebevis

– Dette er fortsatt et veldig nytt virus, og vi lærer hele tiden, sa han, og la til at WHO nå er i gang med å gjennomgå alt tilgjengelig bevis på bruk av ansiktsmasker.

WHOs leder, som er fra Etiopia, tok for seg situasjonen på sitt eget kontinent.

– Relativt få bekreftede tilfeller er blitt innrapportert fra Afrika, samt fra Mellom- og Sør-Amerika, men vi vet at covid-19 kan få alvorlige sosiale, økonomiske og politiske konsekvenser for disse regionene, advarte han.

Usikre faktorer

Han sa også at det finnes mange usikre faktorer rundt hvordan covid-19 vil oppføre seg videre, ettersom det dreier seg om verdens første koronavirus-pandemi.

En sikker vaksine ventes å være klar om mellom ett og halvannet år. I mellomtiden påpeker WHOs katastrofedirektør Michael Ryan:

– Det finnes ingen behandling som har vist seg å være effektiv mot covid-19.