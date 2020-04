Trump: Iran planlegger angrep

Trump viser til at det foreligger opplysninger om at Iran eller dets stedfortredere planlegger det han på Twitter kaller et snikangrep mot amerikanske styrker eller amerikanske mål i Irak.

– Hvis det skjer, kommer Iran virkelig til å måtte betale en høy pris, skriver presidenten.

USA forlenger sanksjonene mot Iran i 60 dager

USA har besluttet å forlenge de strenge sanksjonene mot Iran i ytterligere 60 dager, opplyser Utenriksdepartementets talsperson mandag kveld.

På Twitter skriver Morgan Ortagus at de følger utviklingen i Irans atomprogram nøye, og at USA kan justere sanksjonene når som helst.

– Irans fortsatte utvidelse av kjernefysiske aktivitet er uakseptabelt. Regimets kjernefysiske utpressing er blant de største truslene mot internasjonal fred og sikkerhet, heter det fra departementet.

– Som Donald Trump sa, Iran vil aldri få lov til å ha et atomvåpen, skriver Ortagus.

Iran hardt rammet av coronaviruset



Erklæringen kommer en uke etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet ba om at sanksjonene mot Iran lettes eller oppheves for å ikke hindre det medisinske arbeidet i det coronarammede landet.

Fakta om coronapandemien – minst 873.000 er smittet * 873.541 personer i 203 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 43.294 smittede er døde (5 prosent av de smittede), de fleste i Europa. * 184.937 (21,1 prosent av de smittede) er nå friskmeldt. * Tilstanden for 33.620 (5,2 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. * Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 105.792 smittet, 12.428 døde, 15.729 friskmeldt. * Spania: 102.136 smittet, 9.053 døde, 22.647 friskmeldt. * Frankrike: 52.128 smittet, 3.523 døde, 9.444 friskmeldt. * USA: 188.639 smittet, 4.059 døde, 7.251 friskmeldt. * Kina: 81.554 smittet, 3.312 døde, 76.238 friskmeldt. * Iran: 47.593 smittet, 3.036 døde, 15.473 friskmeldt. * Storbritannia: 25.150 smittet, 1.789 døde, 135 friskmeldt. * Nederland: 12.595 smittet, 1.039 døde, 250 friskmeldt. * Belgia: 13.964 smittet, 828 døde, 2.132 friskmeldt * Tyskland: 72.383 smittet, 788 døde, 16.100 friskmeldt * I Norge er 4.656 smittet (41 døde), i Sverige er 4.435 smittet (180 døde), i Danmark er 2.860 smittet (104 døde), i Finland er 1.446 smittet (17 døde) og på Island 1.135 smittet (2 døde). Kilde: Worldometer, FHI, NTB nils.inge.kruhaug@ntb.no

Hittil er det meldt om 41.495 smittetilfeller og 2.757 dødsfall. Det kan være store mørketall.

Myndighetene sa allerede midt i mars, da de hadde i overkant av 13.000 smittede, at utbruddet kan være mer enn landets helsetjenester kan klare å håndtere, ikke minst når landet også er rammet av USAs sanksjoner.

Khamenei avviser amerikansk virushjelp

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei viser til en ubegrunnet konspirasjonsteori og nekter å takke ja til hjelp fra USA for å bekjempe koronaviruset.

Viruset kan være utviklet av USA, antydet Khamenei i en direktesendt fjernsynstale søndag.

– Kanskje er tilbudet deres om medisin en måte å spre viruset mer på, sa Khamenei i talen, som markerer starten på det nye persiske nyttåret, nowruz.

USA har tilbudt Iran hjelp. Iran er blant de hardest rammede landene i verden med over 20.600 registrerte smittetilfeller og over 1.500 virusrelaterte dødsfall.

