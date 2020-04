Harry og Meghan starter hverdagslivet i Los Angeles

Tirsdag er det formelt slutt på de kongelige pliktene for paret. Det skapte mye oppstuss i kongefamilien, avisspaltene og verden for øvrig da de tidligere i år sa at de ville trekke seg tilbake og bli økonomisk uavhengige.

Svigermor i nærheten

Sammen med sønnen Archie har de to tilbrakt mye tid i Canada etter at nyheten ble kjent, men forrige uke skrev tabloidavisen The Sun at paret hadde tatt privatfly til Los Angeles. Meghan vokste opp i området, og moren hennes bor fortsatt i byen. Med koronapandemien på fremmarsj, spørs det likevel om det blir så lett å møte familien.

Med rundt 7.390 smittede og over 146 døde har viruset for alvor satt sitt preg på California. Delstaten på vestkysten har, i likhet med mange andre områder, innført strenge tiltak i håp om å få bukt med viruset. USA og Canada har også stengt grensen for ikke-nødvendig trafikk.

Planlagt

Uavhengig av stengte grenser, sier en kilde til The Sun at Harry og Meghan har forlatt Canada for godt, og at flyttingen hadde vært planlagt en stund.

– De har et stort nettverk i LA. Det er der det nye teamet av agenter og PR-folk holder til. Meghan har også mange venner der, og selvfølgelig moren, sier kilden. Meghan, som før hun giftet seg var mest kjent for rollen som Rachel Zane i suksess-serien «Suits», har allerede rukket å gjøre et slags mini-comeback.

Hun er fortellerstemmen i Disney-dokumentaren «Elefanter», som slippes denne uken.

Tar regningen selv

Når så celebre folk flytter på seg, følger det en del oppmerksomhet med. Selv president Donald Trump kom med en melding på Twitter. Presidenten, som tidligere har blitt kritisert av Meghan, sier det er uaktuelt å betale for sikkerhetsopplegget rundt paret.

De svarer at de aldri hadde tenkt å be om penger, men at de betaler selv. Det skulle de også gjøre i Canada etter at det kongelige livet tok slutt.

Ikke helt over

Skjønt helt over vil nok livet som kongelig aldri bli. Harry kan ikke fornekte at han er født prins – og verden vil nok heller ikke la ham glemme det. Han er den yngste av prins Charles' og prinsesse Dianas to sønner.

Og selv om de slutter på bruke de kongelige titlene, så er de formelt fortsatt kongelige høyheter og hertugparet i Sussex. Strenge britiske regler gjør samtidig at de ikke får lov til å bruke ordet «kongelig» i navnet på den veldedige organisasjonen de skal drive.

Paret har sagt at de vil være i Storbritannia jevnlig, og de beholder eiendommen Frogmore Cottage i Windsor. De kommer også til å delta på enkelte kongelige arrangementer, men dette vil ikke regnes som offisielle plikter.

Ordningene for paret skal tas opp til vurdering etter et år.