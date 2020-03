Britisk lord langer ut mot norsk hvalfangst

– Tiden er inne til at Norge erkjenner at kommersiell hvalfangst er barbarisk, gammeldags og unødvendig, skriver den tidligere nestlederen i Det konservative partiet i et innlegg i Mail on Sunday. Han er i dag en av Storbritannias rikeste, gir store pengebidrag til partiet og er en kjent motstander av hvalfangst.

Fjorårets sesong var den dårligste hittil, med en fangst 429 vågehval. Kvoten var på 1.278 dyr og er uendret i år.