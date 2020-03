Tenåring død i USA etter å ha blitt nektet legehjelp

Tenåringens død tidligere denne uka sendte sjokkbølger gjennom USA. Dersom det viser seg at gutten døde av viruset, vil han være den første ungdommen som dør av covid-19 i USA.

Hittil har man gått ut fra at viruset bare er farlig for eldre og dem med underliggende sykdommer.

– Han hadde ikke forsikring, så de ville ikke gi ham behandling, sier ordfører Rex Parris i Lancaster, nord for Los Angeles.

Da han ble avvist av den private legevakten, ble han sendt videre til et offentlig sykehus, men fikk hjertestans på veien. Legene greide å gjenopplive ham, men det var for sent, og han døde seks timer senere.

– Han hadde vært syk i noen dager, men hadde ingen helseproblemer fra før. Fredag var han frisk og sammen med venner, og onsdag var han død, sier Harris.

Gutten er foreløpig ikke inkludert på listen over korona-døde i Los Angeles fordi dødsfallet krever grundigere undersøkelser, sier lokale tjenestemenn.

Det er hittil registrert 4.200 coronasmittede i California, ifølge Johns Hopkins-universitetet. I USA har antall coronasmittede passert 100.000.