Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig

Etter planen skal Fagfornyelsen, reformen som innebærer at lærerne skal undervise etter nye læreplaner, innføres fra begynnelsen av neste skoleår i august i år, skriver nettstedet FriFagbevegelse.

Men koronakrisen gjør at det er uansvarlig å innføre nye læreplaner nå, mener forbundsleder Anne Finborud i SL.

– Vi mener det er uansvarlig, både med tanke på Fagfornyelsen òg av hensyn til den situasjonen vi har nå med koronakrisen, å sette i gang en stor skolereform med innføring av nye læreplaner nå, sier Finborud.

SL mener reformen bør utsettes ett år av hensyn til lærere og andre skoleansatte.

Regjeringens foreløpige mål er at det meste skal gå som normalt, og at regjeringens planer skal iverksettes, men det kommer an på hvor lenge skolene blir stengt, svarer kunnskapsministeren.

– Mitt inntrykk er at de fleste er positive til Fagfornyelsen. Men jeg skjønner at jo lengre skolene er stengt, jo vanskeligere blir det å gå tilbake til det normale, sier Melby.