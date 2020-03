Maduro advarer USA etter siktelse om narkosmugling

Utspillet fra Venezuelas president kommer etter at amerikanske myndigheter har siktet ham for narkotikahandel og utlyst en dusør på 15 millioner dollar for opplysninger som leder til hans pågripelse.

Under en tv-tale torsdag kveld svarte Maduro på anklagene.

– Donald Trump, du er et elendig menneske. Du håndterer internasjonale relasjoner som den New York-mafia-utpressingsekspert du en gang var som eiendomsboss, sa Maduro og la til en klar advarsel om hva som venter om Colombia rører venezuelanske lederhoder.

– Hvis en dag det imperialistiske colombianske oligarkiet våger å krumme et eneste hår, så vil de møte et bolivarsk sinne fra en hel nasjon som vil utslette dem for alltid, sa Maduro.

USA har i lengre tid anklaget Maduro og hans regjering for å bruke inntekter fra narkotikahandel til å kompensere for tapte inntekter, inntekter landet har mistet som følge av USAs harde sanksjoner mot Venezuela. Også partitopp Diosdado Cabello i sosialistpartiet, som også er leder av landets nasjonalforsamling, omfattes av anklagene som går ut på at han skal ha «oversvømt USA med kokain» og å brukt narkotika som et «våpen» mot landet.

I siktelsen anklages Nicolás Maduro og medlemmer av hans regjering blant annet for å ha inngått forbund med narkotikakarteller. De skal årlig ha smuglet opptil 250.000 kilo kokain ut av Sør-Amerika.