USA jobber febrilsk for å skaffe nok sykehussenger

Gamle sykehus gjenåpnes, og på dem som allerede er i drift, blir enkeltrom gjort om til dobbeltrom. Også andre medisinske bygninger, der det tidligere ikke har vært innlagt pasienter, gjøres nå klare til å ta imot alvorlig syke koronapasienter.

Torsdag ble det klart at USA har gått forbi Kina i antall registrerte smittetilfeller. Antallet har passert 82.000, hvorav om lag 1.200 er døde.

Og kurvene som viser økningene i antall smittetilfeller, er svært bratte. Den siste tiden har smittetallene doblet seg i løpet av tre dager.

Amerikanske helsemyndigheter vet at det kommer til å trengs langt flere sykehussenger, og ikke minst intensivplasser, enn hva landet normalt har til rådighet. Dermed må delstatene omgjøre andre bygninger til sykehus i rekordfart.

Hoteller og friområder

I delstaten Louisiana er det inngått avtaler med hoteller som stiller senger til rådighet. I tillegg er tre offentlige friområder omgjort til steder der personer som ikke kan dra hjem, kan isoleres.

I en forstad til Chicago er et sykehus som ble stengt i september, gjenåpnet, og i Seattle er et senter for hjemløse gjort om til en sengepost for 45 koronapasienter.

I New York har et konferansesenter blitt omgjort til et midlertidig sykehus, og på sykehuset Mount Sinai Morningside blir også avdelingen for hjerte- og karsykdom nå brukt til koronapasienter. Hjertespesialister og kirurger er i gang med å redde pasienter med alvorlig lungesykdom i stedet for pasienter med hjerteinfarkt.

Flytende sykehus

Både Los Angeles og New York har fått løfter fra marinen om flytende sykehus, og i delstaten Washington nordvest i USA skal det etableres et mobilt militært sykehus.

Bak de febrilske forberedelsene ligger enkel matematikk. Over 82.000 personer var torsdag registrert smittet av koronaviruset i USA, og med en dobling av tallene hver tredje dag, vil intensivsengeplassene fylles opp i raskt tempo. Det antas at 5 prosent av dem som blir syke, kommer til å trenge intensivbehandling.

I 2018 hadde USA 74.000 intensivsengeplasser i drift. På en vanlig dag var 64 prosent av dem i bruk. Men intensivsenger er langt fra jevnt fordelt i befolkningen, og ifølge en analyse fra nyhetsbyrået Associated Press bor over 7 millioner mennesker på 60 år eller mer i fylker der det ikke finnes en eneste intensivseng.

– Bedre å gjøre for mye

– Det er bedre å gjøre for mange forberedelser enn å reagere der og da, sier Melissa Short, som er ansvarlig for kvinnehelse på Swedish Medical Center i Seattle.

Der bruker de tall fra Kina og Italia til å beregne hvor mange pasienter som kan ventes, og kapasiteten er nå doblet til 2.000 sengeplasser.

Også utstyr er en utfordring. Om lag 20 prosent av USAs sykehus sier de ikke har nok pustemaskiner, og 97 prosent av dem må bruke ansiktsmasker om igjen eller spare på dem på andre måter, ifølge en undersøkelse som ble gjort i forrige uke.

Et annet stort spørsmål er hvem som skal bemanne intensivavdelingene. Det er et spørsmål som trolig holder sykehusledere våkne om natten.

– Senger tar ikke var på pasientene. Det trenger vi ansatte til å gjøre, sier Nancy Shendell-Falik, som leder et sykehus i Massachusetts.

Hun bekymrer seg ikke bare for om sykehuset vil ha nok bemanning og utstyr, men også for hva som vil skje når helsearbeiderne er utslitt og kanskje selv er blitt smittet av koronaviruset.