Coronaviruset har alt tatt liv i Sudan, men kun et fåtall er testet og bare tre har hittil fått påvist smitte. Mørketallene antas imidlertid å være store, og eksperter frykter eksplosiv smittespredning.

Fjorårets revolusjon i landet, der sivilsamfunnet tvang de militære til å gå med på en overgangsregjering, ga håp om demokrati og større respekt for menneskerettighetene.

9 millioner mennesker er imidlertid avhengige av humanitærhjelp utenfra, blant dem nærmere 2 millioner internt fordrevne. Sudan er i tillegg vertsland for over 1 million flyktninger fra nabolandene Sør-Sudan, Eritrea og Etiopia.

Historisk mulighet

Hjelpeorganisasjonene som ble kastet ut av Omar al-Bashirs regime, er nå tilbake, blant dem Flyktninghjelpen.

Oppgavene som venter er imidlertid svært store, og generalsekretær Jan Egeland frykter at resten av verden nå har nok med seg selv og coronakrisen.

– I Sudan forsvinner nå en historisk mulighet i skyggen av coronapandemien, sier Egeland.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland frykter at coronakrisen får verden til å glemme Sudan, og at den positive samfunnsutviklingen etter fjorårets revolusjon kan stanse opp eller i verste fall bli reversert.

– Den nye regjeringen viser at de er villige til å møte folkets behov og gjenoppbygge landet. Men dersom den internasjonale støtten fortsetter å utebli, vil man gå glipp av en stor mulighet til å bygge videre på de positive forandringene som har skjedd, sier han.

– I tillegg trengs internasjonal støtte for å forebygge smitte blant sårbare grupper i denne pågående krisen, sier Egeland.

Hjelpen uteblir

FN og andre hjelpeorganisasjoner har i inneværende år bedt om 13,7 milliarder kroner til hjelpearbeid i Sudan, men har fått tilsagn om bare 13 prosent av dette.

De humanitære følgene kan bli store, og det samme kan følgene for samfunnsutviklingen.

– I tillegg til at stor pengemangel hindrer en eventuell framgang, så har Sudan blitt værende på USAs liste over land som sponser terror. Denne statusen forverrer den pågående coronakrisen og gjør det enda vanskeligere å få inn pengene som trengs til forebygging av viruset, sier Egeland.

Verden vil angre

En coronaepidemi på toppen av sanksjoner og økonomisk krise, kan få fatale følger for mange.

– Sudans revolusjon ble startet av vanlige folk som klaget på brødmangel. I dag står folk timevis i kø under en stekende sol for å få kjøpt brød. Om det sudanske folk ikke opplever at situasjonen blir bedre, kan overgangsregjeringen ende opp med å feile, og landet kan ende opp i et nytt kaos, advarer Egeland.

– Verden vil da angre på at vi ikke gjorde noe når man fortsatt hadde sjansen, sier han.

