Ett nytt tilfelle av innenlandsk koronasmitte i Kina siste døgn

Myndighetene hadde fredag ikke registrert noen nye tilfeller av koronasmitte i millionbyen Wuhan, hvor utbruddet skal ha startet i desember. Av de 55 tilfellene av covid-19-sykdom som ble registret i landet som helhet var alle, så nær som ett, blitt sporet til å stamme fra personer som var smittet i utlandet.

Tidligere i uken har ikke Kina registrert noen smitte mellom folk innenfor landegrensene, men det er registrert koronasmitte hos 500 tilreisende. Derfor har flytrafikken blitt drastisk redusert for å hindre at folk reiser inn i landet med koronasmitte og på den måten forårsaker et nytt virusutbrudd.

Forbudet rammer mange kinesere som er på reise i utlandet og nesten alle utenlandske statsborgere, også de med permanent oppholdstillatelse, som kommer til landet. Alle visa som er utstedt er blitt trukket tilbake fra fredag kveld. Bare diplomater blir sluppet inn i landet uten å måtte søke om visum på nytt.