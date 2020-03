Danmark vil forby flere enn to personer å møtes

Antallet for hvor mange som kan møtes av gangen, kan dermed senkes fra ti til to. Det finnes imidlertid flere unntak, blant annet for arbeidsplasser og politiske møter.

Forslaget hastebehandles torsdag sammen med et forslag om å øke straffen for å stjele håndsprit med fengsel på opptil 30 dager.

Den danske regjeringen har i tillegg en rekke andre forslag til å skjerpe lovgivningen knyttet til coronakrisen. De ønsker blant annet å øke straffen for mindre tyverier der man utnytter coronakrisen til å stjele fra private hjem fra 40 til 80 dager. Politiet kan også få rett til å stenge områder som lekeplasser og fotballbaner der det er fare for at flere mennesker møtes.

Forslaget rettes både mot bedrifter og privatpersoner som bryter regler og tiltak knyttet til spredningen av coronaviruset. Næringsdrivende som svindler til seg et beløp på 1 million kroner fra offentlige hjelpetiltak, kan straffes med 4 års fengsel. Det er en firedobling av dagens straffenivå.

Forslagene om begrenset forsamlingsfrihet og straffer for sprit kan tre i kraft fra tirsdag 31. mars.