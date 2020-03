Nye store skader på Great Barrier Reef

Flyovervåking av rundt 1.000 rev viser de store skadene etter såkalt korallbleking, opplyser oppsynsmyndigheten for revet, GBRMPA.

Lignende skader oppsto også i 2016 og 2017, da mellom en tredel og halvparten av korallene antas å ha dødd. GBRMPA sier områder i sør som stort sett slapp unna den gangen, er hardere rammet nå.

Det er også funnet lommer som er uberørt og har områder der revet er sunt og friskt. Viktige turistområder i den nordlige delen av revet har bare fått moderate skader, og korallene der antas å komme seg etter blekingen.

Ikke alle koraller som blir utsatt for bleking, dør. De som slipper unna med milde eller moderate skader, pleier å klare seg.

Great Barrier Reef dekker et område på størrelse med Norge og Svalbard og er et populært reisemål i Australia. Det er verdens største korallsystem med et stort mangfold av marine arter.