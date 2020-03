Partene i Jemen støtter våpenhvile

Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden, og krigshandlingene anslås å ha kostet over 100.000 menneskeliv.

Hvor mange som har bukket under av sult og sykdom vet ingen, men FN har slått fast at Jemen er verdens verste humanitære krise.

Over 4 millioner mennesker er på flukt inne i landet, 20 millioner går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og 14 millioner av dem trenger ifølge FN umiddelbar humanitærhjelp.

Helsevesenet ligger i ruiner, og dersom coronaviruset får fotfeste, blir følgene fatale.

FN har bedt de krigførende partene om å la våpnene hvile, og torsdag sluttet både Saudi-Arabia, den internasjonalt anerkjente regjeringen og Houthi-opprørerne opp om bønnen.

Partene i krigen har imidlertid inngått en rekke avtaler tidligere, som alle er brutt etter kort tid.