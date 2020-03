Flyktninghjelpen fortviler over stengte grenser

– Mens myndigheter tar tøffe og nødvendige grep for å hindre spredning av koronaviruset, så er millioner av flyktninger fortsatt avhengige av humanitær hjelp, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Bare i Midtøsten hindrer strenge tiltak innført i Syria, Jemen og på Gazastripen hjelpeorganisasjonen fra å nå fram med livreddende hjelp til 300.000 mennesker i nød, sier han.

Egeland er særlig redd for følgene av virusutbrudd i overfylte flyktningleirer og beleirede områder.

Må få levere nødhjelp

Koronaviruset er nå påvist på den tett befolkede Gazastripen, der en ti år lang israelsk blokade ifølge Flyktninghjelpen har ødelagt helsevesenet. Også i Syria, et land som ligger i ruiner etter ni år med krig, er viruset påvist.

– Vi ber myndigheter om å få lov til å bli værende i felt og levere nødhjelp slik at vi kan hjelpe og beskytte de mest sårbare før det er for sent, sier Egeland.

– Om hjelpearbeidere ikke får jobbe nå, fordi de blir stanset av nedstengninger eller blir tvunget til å være hjemme, så vil viktige hjelpeforsyninger gå tapt og mennesker på flukt vil miste den eneste hjelpen de får, sier han.

FN-utsending bekymret

FNs spesialutsending til Syria, den erfarne norske diplomaten Geir O. Pedersen, er også dypt bekymret for hva som kan skje dersom koronaviruset spres i det krigsherjede landet.

– Jeg ber om en komplett og øyeblikkelig våpenhvile i hele Syria, slik at alt kan settes inn på å bekjempe koronaviruset, sa han tidligere i uka.

– Internt fordrevne og flyktninger lever under forhold som er særlig farlige, og det samme gjør innsatte og krigsfanger, sa Pedersen.

Høy risiko

– Risikoen er veldig høy for at viruset spres til overbefolkede flyktningleirer i Asia, Midtøsten og deler av Afrika, og det vil føre til en humanitær katastrofe om vi ikke kan beskytte de som er mest utsatt, advarer Egeland.

– Humanitær hjelp er helt avgjørende for å bremse spredningen. For eksempel er leveranse av såpe, rent vann og hygienefasiliteter med på å forebygge koronasmitte i sårbare lokalsamfunn, sier han.

Egeland ber om at hjelpearbeidere får samme status som helsearbeidere, farmasøyter og butikkansatte, som til tross for portforbud og stengte grenser får gå på jobb.

– Mens myndigheter tar tøffe og nødvendige grep for å hindre spredning av koronaviruset, så er millioner av flyktninger fortsatt avhengige av humanitær hjelp. Om matbutikker og apotek kan holde det gående gjennom denne krisen, så burde det samme være mulig for nødhjelpsarbeid, sier han.