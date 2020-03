New Yorks guvernør mener krisepakken er «fryktelig»

Delstaten New York er episenteret for coronautbruddet i USA, og guvernør Andrew Cuomo har de siste dagene inntatt en lederposisjon i kampen mot viruset.

Onsdag kveld uttrykte han stor misnøye med den enorme krisepakken som Senatet om kort tid skal stemme over.

Ifølge Cuomo vil krisepakken gi New York 3,8 milliarder dollar, noe han mener er langt mindre enn hva som trengs. Han mener delstaten har behov for 15 milliarder dollar for å bekjempe pandemien.

– Vi har 15 ganger større problemer enn den neste delstaten, konstaterte han på en pressekonferanse onsdag.

Allerede nå har utbruddet kostet New York 1 milliard dollar, der antall registrerte smittetilfeller har passert 30.800. I hele USA er det registrert drøyt 60.000 tilfeller. Nærmere 900 mennesker er døde.

Republikanerne og demokratene har i flere dager forsøkt å bli enige om redningspakken, og forslaget som nå ligger på bordet, er et hardt tilkjempet kompromiss. Tiltakene vil koste nærmere 2.000 milliarder dollar, og er dermed den største krisepakken i amerikansk historie. Den er et forsøk på å demme opp for de økonomiske ringvirkningene av restriksjonene som er innført for å hindre spredning av coronaviruset, og skal komme både bedrifter og amerikanske husholdninger til gode.

Etter at den er vedtatt i Senatet, skal den også vedtas av Representantenes hus, før den blir signert av president Donald Trump. Underveis kan det komme flere endringer.