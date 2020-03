Første bekreftede tilfellet av koronasmitte i Libya

Den FN-støttede regjeringen i Libya bekreftet tirsdag at det første tilfellet av koronasmitte var registrert i landet. Konsekvensen av et stort virusutbrudd kan få store konsekvenser for det allerede hardt pressede helsevesenet i landet.

Det første sykdomstilfellet er en 73 år gammel mann som kom inn i landet fra Tunisia 5. mars. Mannen hadde nylig også vært på reise i Saudi-Arabia, opplyser Libyas smittevernmyndigheter. Mannen er lagt i isolat på sykehus i Tripoli og får behandling for feber og hoste.

Effektive smitteverntiltak i Libya er vanskelig ettersom landet er sterkt preget av konflikt. Landet har to rivaliserende regjeringer på hver sin side av landet. Samtidig med smittefaren pågår det stadig væpnede angrep, og senest tirsdag ble forsteder i Tripoli gjenstand for kraftig beskytning.

Totalt i Midtøsten har er det meldt om minst 31.000 smittede av koronaviruset. I nabolandet Egypt innføres det onsdag portforbud fra 19 på kvelden til 6 om morgenen for å begrense smittefaren.