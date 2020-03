Italia innfører fengselsstraff for brudd på karanteneregler

Den strenge bestemmelsen er nylig innført for å begrense spredningen av koronasmitte i Italia. Der går det fram at den som ikke respekterer karantenen etter en positiv virusprøve risikerer minst ett års fengsel.

– Et forsettlig brudd på det absolutte forbudet for å forlate hjemmet sitt for personer som er satt i karantene etter å ha testet positivt mot viruset, vil bli straffet med fengsel fra ett til fem år, heter det i en pressemelding fra myndighetene som beskriver den nye bestemmelsen.