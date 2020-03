Thunberg: – Ekstremt sannsynlig at jeg har hatt coronaviruset

I et innlegg på Instagram forteller den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg at hun trolig har vært smittet av coronaviruset. Etter en reise i Sentral-Europa begynte hun å føle seg dårlig.

For ti dager siden isolerte hun seg i en leilighet hun hadde lånt, bort fra moren og søsteren.

– Jeg følte meg sliten, hadde frysninger, sår hals og hoste. Faren min opplevde de samme symptomene, bare mer intense og med feber, skriver Thunberg.

– Enormt ansvar



I Sverige blir ikke alle som har symptomer på coronaviruset testet. Thunberg vet derfor ikke med sikkerhet om hun har vært smittet.

– Men det er ekstremt sannsynlig at jeg har hatt det, gitt kombinasjonen av symptomene og omstendighetene, skriver hun på Instagram.

Nå er den svenske jenta helt frisk, men hun advarer samtidig mot at symptomene kan være så milde at det ikke er lett å skjønne at man er smittet.

– Vi som ikke tilhører risikogruppene har et enormt ansvar, våre handlinger kan være forskjellen på liv og død for mange andre, skriver hun.

36 døde



Antall bekreftede smittetilfeller i Sverige er tirsdag oppe i 2.272. Det er registrert 36 dødsfall.

Sverige har ikke innført like strenge tiltak som Norge og en rekke andre land.

Svenske myndigheter har fortsatt ikke gått ut med noe generelt råd om å holde seg hjemme, så sant man ikke har symptomer som kan tyde på coronasmitte.

Tirsdag ble det opplyst at kun bordservering er tillatt på serveringssteder. Alpinanlegg får holde åpent i påsken, opplyste visestatsepidemiolog Anders Wallensten på en pressebrifing tirsdag.

