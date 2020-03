Colombia frykter virusutbrudd i Venezuela

– Nå er det en kaotisk situasjon her. Grensen er stengt, men selvfølgelig kan folk fortsatt benytte seg av ulovlige grenseoverganger andre steder langs grensen. Staten har ingen form for kontroll over grensen, bare i befolkede områder. Folk som passerer, blir ikke sjekket for viruset, sier den colombianske journalisten Jhon Jairo Jácome Ramírez til NTB fra grensebyen Cúcuta i Colombia.

Byen, som ligger i fylket Norte de Santander, huser den travleste grensen mellom Venezuela og Colombia. Hver dag passerer tusenvis av venezuelanere grensen for å kjøpe det de kan av forsyninger.

Colombia stengte grensen til Venezuela 14. mars, mens Brasil gjorde det samme dager etter.

Øker i omfang

Antallet korona-tilfeller har de siste ukene steget over hele Latin-Amerika. Da Colombia nærmet seg 200 registrerte tilfeller, valgte president Ivan Duque fredag kveld å sette hele befolkningen i isolasjon fra tirsdag. Portforbudet varer i første omgang fram til 13. april, men et flertall i Kongressen kan sørge for forlenging.

Personer som passerer de ulovlige grenseovergangene fra Venezuela, i Colombia kalt «trochas», vil ikke kunne bli kontrollert for om de er smittet av viruset eller ikke.

– Folk her langs grensen har gått fra å være altfor avslappet til nå å få helt panikk. Nå har alle lagt press på staten for å få grensen stengt, sier Jácome.

Stenging kan bidra til flere flyktninger

Ronald Rodriguez, som er direktør for Venezuela-observatoriet ved Rosario-universitetet i Bogota, advarer om at den stengte grensen kan føre til at bare enda flere vil flykte til Colombia fra Venezuela.

– Min mening er at det er en dårlig avgjørelse å stenge grensen. Som landet med flest flyktninger fra Venezuela, har Colombia et ansvar for situasjonen i nabolandet, sier han til NTB.

Den colombianske staten mangler kontroll over store deler av områdene langs den over 2.000 kilometer lange grensen til Venezuela. Områdene er blant annet kontrollert av geriljagrupper som ELN og FARC-dissidenter, kriminelle grupper med utspring i paramilitære grupper, narkotrafikanter og smuglere.

Bekymret

Når venezuelanere ikke lenger får dra over grensen for å handle livsnødvendige varer, vil venezuelanere som er smittet av viruset, i desperasjon krysse grensen gjennom de ulovlige grenseovergangene, advarer Rodriguez.

Rodriguez er bekymret for et potensielt stort virusutbrudd i Venezuela.

– Det ser ikke bra ut der. Kapasiteten til helsevesenet er hardt rammet allerede, særlig de siste fem årene har også flere i helsevesenet forlatt landet. Samtidig er tropiske sykdommer utbredt, og personer med dette er i risikosonen når det gjelder covid-19, sier Rodriguez.

Kan bli kritisk

Hvis viruset skaper en alvorlig situasjon i Colombia, vil det også bli kritisk for venezuelanere som oppholder seg i landet. Ifølge en FN-rapport publisert tidligere i år, mangler 58 prosent av de venezuelanske husholdningene i Colombia tilgang på helsetjenester.

Dette gjelder i hovedsak departementene Norte de Santander, Cesar og La Guajira, som alle ligger langs grensen til Venezuela.

Det er registrert rundt 1,5 millioner venezuelanere i Colombia, men det er anslått at det er enda flere som ikke er registrerte.

– Den største utfordringen dreier seg om tilgang på helsetjenester. De som ikke har tilgang, kan bare få livsnødvendig helsehjelp, mens det heller ikke der foreligger garantier, sier Gino Andrey Gutierrez Quimbayo til NTB. Han jobber for organisasjonen Opción Legal i Bogota, som jobber for sårbare grupper i Colombia, blant dem migranter og flyktninger.

Sliter med kapasiteten

Kapasiteten i mange av sykehusene i grenseområdene til Venezuela er allerede sprengt.

Gutierrez understreker at Colombia har satt i verk strengere tiltak enn andre land i Latin-Amerika, som Mexico og Brasil.

– Samtidig løser ikke det landets sykehuskrise og at mangel på medisiner kan gjøre det vanskelig å holde viruset tilbake, sier han.

Colombia registrerte lørdag sitt første dødsfall knyttet til koronaviruset.