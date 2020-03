Verdens verste humanitære krise fyller fem år

Ingen vet hvor mange liv krigen og den påfølgende sultkatastrofen har kostet, krigshandlingene alene anslås å ha kostet godt over 100.000 liv.

Bare det siste året er trolig 23.700 drept i flyangrep og kamphandlinger på bakken, viser en løpende oversikt fra Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Saudi-Arabia har gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål og har bombet sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning i grus.

Få journalister har rapportert fra krigen, hjelpeorganisasjoner har ikke kunnet sende sine folk til store deler av landet, og bare unntaksvis kommer det små drypp av informasjon som viser omfanget av katastrofen.

Masseflukt

Over 4 millioner mennesker er drevet på flukt i eget land, i underkant av 200.000 har søkt tilflukt i naboland.

– Jemen er verdens verste humanitære krise. Over 80 prosent av befolkningen trenger hjelp, 20 millioner går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp, konstaterte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ved årsskiftet.

Hundrevis av mennesker er drept i angrep mot markedsplasser, bryllup og begravelser. Skoler og skolebusser er bombet, og sivilbefolkningens lidelser har vært ufattelige. Som alltid i krig, er det barna som rammes hardest.

Barna lider

En hel generasjon barn er påført alvorlige psykiske plager, konstaterer Redd Barna, som har intervjuet 1.250 familier og barn i Jemen.

Over halvparten av barna forteller at de føler seg triste og deprimerte. Én av fem sier at de alltid er redde, og det resulterer i hyppig sengevæting, mareritt, magesmerter og rastløshet.

– Barna vi har snakket med, er livredde. Funnene i rapporten er svært urovekkende. Dette er hva fem år med krig gjør med den psykiske helsen til barn, og vi kan ikke tillate at denne krigen mot barn fortsetter, sier hjelpeorganisasjonens generalsekretær Birgitte Lange.

Leiesoldater

Saudi-Arabia er ikke alene om krigføringen i Jemen, men står i spissen for en regional koalisjon som også støttes av USA og Storbritannia.

Koalisjonen har det siste året raknet i sømmene, og separatister støttet av De forente arabiske emirater har ligget i krig med styrker lojale til landets saudistøttede president Abed Rabbo Mansour Hadi sør i landet.

Emiratene har rekruttert tusenvis av leiesoldater fra land som Sudan, men omverdenen har i stor grad forholdt seg passive til krigen som raser i det som fra før var Midtøstens fattigste land.

– Krigen mot barna må stanses. Regjeringer som har innflytelse på de krigførende partene, må bruke sin makt for å få alle parter til forhandlingsbordet, sier Lange.

Norsk ammunisjon

Land som selger våpen og militært utstyr til de krigførende partene i Jemen, heller bensin på bålet og har direkte skyld i at barn sulter og blir drept, mener Lange.

Redd Barna og Changemaker konkluderte nylig i en rapport med at det er betydelig risiko for at norsk ammunisjon solgt til De forente arabiske emirater, benyttes i Jemen.

– Norge har ignorert en stor risiko for at våpen havner på avveie i Jemen og har fortsatt å eksportere våpen og militært utstyr. Nå er noe av eksporten stoppet, men ikke alt. Vi savner svar på hvorfor norske myndigheter har tillatt eksport, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

– Dagens regelverk og praksis åpner for at norske myndigheter kan fortsette å eksportere med bind for øynene, sier leder for Changemaker, Embla Regine Mathisen.