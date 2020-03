Ohio og Louisiana beordrer folk til å være hjemme

Rundt 100 millioner mennesker er omfattet av smittevernstiltakene.

Fra før er restriksjonene innført i California, New York, New Jersey, Connecticut og Illinois. Innbyggerne har mulighet til å gå tur, kjøpe matvarer og gjennomføre andre nødvendige aktiviteter.

Myndighetene i New York har gitt uttrykk for frustrasjon over at folk samler seg i offentlige parker.