Sitter fast på cruiseskip i italiensk havn: – Vi får vite fryktelig lite

– Vi hadde vært rundt omkring i Sør-Amerika, og skulle over Atlanterhavet til Barcelona. Nå har vi vært i flere havner uten å få gå i land, sier Wibecke Lie på telefon fra Genova til NTB.

Hun og mannen Bernt Lie er i en gruppe på 26 norske pensjonister som ikke kommer seg fra borde på cruiseskipet.

Costa Pacifica lå søndag ankret opp i Genova, som er skipets hjemmehavn, men fartøyet var søndag kveld på vei til Roma.

Det er ingen med påvist koronasmitte om bord, men italienerne vil ikke slippe folk i land før de har en reisevei ut av landet.

– Det danske utenriksministeriet har kommet med et fly for å frakte hjem danskene på skipet. Det flyet fikk ikke vi forhandlet oss til å være med på, selv om det hadde vært plass til alle de nordiske om bord, sier Lie.

Får lite informasjon



Hun forteller at både passasjerene, reiselederen og reiseselskapet er frustrerte. De har bedt Utenriksdepartementet forhandle med SAS og Norwegian om å sende et fly ned for å hente nordmennene.

– Vi får vite fryktelig lite. Vi vet ikke hva de kommer fram til, sier Wibecke Lie.

Foreløpig har de fått beskjed om hjemreise på tirsdag. Men to hjemreisemuligheter er allerede blitt avlyst på kort varsel.

– I Nice i Frankrike hadde vi fått billett til en bestemt flyavgang, men franskmennene lot oss ikke gå i land. Vi skulle egentlig med Norwegian fra Milano, men det flyet ble kansellert, forteller hun.

Kan bevege seg fritt



Fordi det ikke er noen smittede på skipet, kan passasjerene bevege seg fritt, og de får mat og drikke som vanlig. Men butikker og underholdning er stengt.

– I dag har jeg gått mine vanlige fem-seks kilometer. Vi holder quiz og får tida til å gå. Men ventingen tar på, sier Lie.

Andre skip er i en verre situasjon enn Costa Pacifica. Et annet cruiseskip fra samme rederi – Costa Luminosa – ligger i havn i Savona, noen mil unna. Der har det vært koronasmitte om bord, og passasjerene er stengt inne i lugarene.

– Vi er alle pensjonister, så det er ikke akkurat vi som skal få sykdommen på nakken. Så det kjenner vi på, men vi har ikke akkurat kjempeangst, avslutter Wibecke Lie.