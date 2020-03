Plácido Domingo coronasmittet

Tenoren som fylte 79 år i januar, forteller at han har hatt feber og hoste, og at han derfor ble testet. Men han føyer til at det går bra.

– Jeg føler at det er min moralske plikt å fortelle at jeg har testet positivt på koronaviruset, forteller Domingo.

Sangeren, som på 90-tallet var en av De tre tenorer sammen med Luciano Pavarotti og José Carreras, sier at han nå isolerer seg sammen med familien.