Fengsel i New York rammet av coronaviruset

21 innsatte, 12 ansatte i myndighetsbyrået og fem i kriminalomsorgen har testet positivt for koronaviruset.

I et brev til New Yorks rettsvesen beskrev midlertidig styreleder for byens korreksjonsstyre, Jacqueline Sherman, et fengselssystem i krise.

– Det er sannsynlig at disse menneskene har vært i hundrevis av boligområder og fellesarealer de siste ukene, og har vært i nærkontakt med mange andre varetektsfengslede og ansatte, sa Sherman.

Tjenestemenn har ifølge nåværende og tidligere innsatte nyhetsbyrået AP har snakket med, konsekvent bagatellisert antallet smittede i fengsler.