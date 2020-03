Chile og Colombia bekrefter første virusdødsfall – Bolivia utsetter valg

Bolivianerne skulle ha gått til urnene 3. mai for å velge tidligere president Evo Morales' etterfølger. Men lørdag besluttet landets valgmyndigheter å utsette valget på ubestemt tid.

Dermed forlenges også den politiske krisen i Bolivia. Jeanine Añez har fungert som midlertidig president siden Morales gikk av i november og flyktet fra landet. Det gjorde han etter at valgresultatet fra oktober, der Morales ble utpekt som vinner, ble annullert. Annulleringen ble besluttet etter at Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) fant bevis for valgfusk.

Añez har kunngjort at en landsdekkende karantene trer i kraft søndag.

– Det er en vanskelig, men nødvendig beslutning, til det beste for alle. Vi må være hjemme 24 timer i døgnet. Det er måten å overvinne koronaviruset på, sier hun.

Folk får gå ut og kjøpe mat, men all trafikk forbys, med unntak av varetransport.

Bolivia har så langt registrert 19 smittetilfeller av covid-19, men ingen døde.

Dødsfall

I nabolandet Chile i vest bekreftet myndighetene lørdag at en 83 år gammel kvinne er død etter å ha blitt smittet med koronaviruset. Dermed har Chile fått sitt første virusrelaterte dødsfall.

Fra fredag til lørdag steg antall registrerte smittetilfeller i Chile med 100, til over 500. Flesteparten er registrert i hovedstaden Santiago. 33 av de smittede ligger på sykehus, opplyser helseminister Jaime Mañalich.

Også Colombia bekreftet lørdag sitt første koronavirus-dødsfall. En 58 år gammel drosjesjåfør i Cartagena døde 16. mars, men dødsårsaken ble ikke slått fast før flere dager senere, opplyste helseminister Fernando Ruiz lørdag.

Lager graver

Fra tirsdag går hele Colombias befolkning inn i en nesten tre uker lang obligatorisk isolasjon.

El Salvadors president Nayib Bukele kunngjorde lørdag at det fra samme kveld skulle tre i kraft en 30 dager lang hjemmekarantene for landets befolkning. Folk som bryter karantenen risikerer å bli pågrepet og plassert i fengsel, advarte han.

Det gjøres, som i øvrige land, unntak slik at folk kan få kjøpe mat, samt unntak for politi, soldater, journalister, helsepersonell, transport, banker og apoteker, og restauranter som tilbyr takeaway-mat.

Dagen før presidentens tale beordret ordføreren i hovedstaden San Salvador å lage 118 nye graver som skal stå klare for virusdødsofre.

Karantene og portforbud

I kontinentets største land Brasil har delstatsmyndighetene i São Paulo kunngjort en to uker lang karantene. Guvernør Joao Doria beordret lørdag «fullstendig stengning av ikke-kritisk næringsliv og tjenester».

Det bor 46 millioner mennesker i delstaten. 13 millioner av dem bor i delstatshovedstaden med samme navn. Dette er det hardest rammede området i Brasil med over 1.100 smittetilfeller og 18 dødsfall så langt.

Fra før har Colombia, Cuba og Bolivia stengt grensene. Også Peru, Ecuador og Venezuela har innført tiltak.

I Guatemala har president Alejandro Giammattei kunngjort delvis portforbud som trer i kraft senere søndag. Det varer fra klokken 16 til klokken 4 hvert døgn de neste åtte dagene.

Guatemala har registrert 17 smittetilfeller, men ingen døde.

Mexico har registrert litt over 200 smittetilfeller og to virusdødsfall så langt, men har i motsetning til resten av Latin-Amerika ikke stengt grenser, innført karantene eller stengt skoler og forretninger.