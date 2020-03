– Vi har ikke stått overfor noe verre siden borgerkrigen

Bare på ett døgn, fra fredag til lørdag steg antall smittede i Spania med 5.000 personer. Søndag ble det bekreftet 394 nye dødsfall. Økningen fra lørdag til søndag er på 30 prosent.

Antall bekreftede smittetilfeller steg i samme tidsrom med 3.646 personer, en økning på 14,6 prosent. Myndighetene advarer om at tallene kommer til å stige mer i dagene som kommer.

Dette gjør Spania til det nest hardest rammede landet i Europa. Episenteret for viruspandemien i Spania ligger i hovedstaden Madrid med sine 3,3 millioner innbyggere.

Hotellene i byen skal benyttes av pasienter som trenger medisinsk hjelp, men som ikke trenger å være innlagt på sykehus, både i begynnelsen og slutten av sykdomsforløpet, opplyser myndighetene.

Spanias statsminister sammenligner coronapandemien med den spanske borgerkrigen i årene 1936-39. Krigen kostet om lag en halv million mennesker livet.

– Det er tøffe dager foran oss. Vi må gjøre oss klare. Vi må komme oss gjennom dette, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez på en pressekonferanse lørdag kveld.

Han advarer om at presset på helsevesenet vil bli stort i tiden fremover.

– Vi har ennå ikke fått kjenne på konsekvensene av den sterkeste og skadeligste bølgen. Vår moralske styrke vil bli testet til bristepunktet, advarer Sanchez ifølge Reuters.

Fakta om coronapandemien – over 300.000 smittede * 304.053 i 187 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 12.983 smittede er døde, mens 94.674 er friskmeldt. * Tilstanden for 9.377 av de 187.019 som har viruset i kroppen, er alvorlig eller kritisk. * Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 53.578 smittet, 4.825 døde, 6.072 friskmeldt. * Kina: 81.008 smittet, 3.255 døde, 71.740 friskmeldt. * Iran: 20.610 smittet, 1.556 døde, 7.635 friskmeldt. * Spania: 25.374 smittet, 1.378 døde, 2.125 friskmeldt. * Frankrike: 14.459 smittet, 562 døde, 1.587 friskmeldt. * USA: 25.374 smittet, 288 døde, 171 friskmeldt. * Sør-Korea: 8.799 smittet, 102 døde, 2.612 friskmeldt. * Tyskland: 22.213 smittet, 84 døde, 209 friskmeldt. * I Norge er 2.150 smittet (7 døde), i Sverige er 1.764 smittet (20 døde), i Danmark er 1.326 smittet (13 døde), i Finland 523 smittet (1 død) og på Island 473 smittet. Kilde: Worldometers, VG, NTB

Coronaviruset har spredt seg raskt i Spania, og myndighetene har innført svært strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Portforbud er innført, og militæret er satt inn for å passe på at folk holder seg innendørs. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner og de fleste butikker er stengt.

Den spanske regjeringen har også bedt om bistand fra Kina, som har sendt medisinsk utstyr til Spania.

– Vi har det verste foran oss

I talen til det spanske folk sent lørdag kveld, gjorde statsministeren sitt ytterste for å understreke alvoret i situasjonen, og hva om lag 50 millioner spanjoler har i vente de kommende dagene og ukene.

– Vi har det verste foran oss, sa statsminister Pedro Sánchez i talen.

Samtidig lovet han å bruke alle nødvendige ressurser for å bekjempe den usynlige fienden som allerede har tatt livet av over 1.000 landsmenn.

- Nå blir vi satt på prøve, understreket Sánchez.

I mellomtiden holder Spania, og verden for øvrig, pusten. Ingen vet hva som kommer, men sykehusene forbereder seg nå på å håndtere et stort antall smittede og syke.

Ekstra fly skal få nordmenn hjem fra Spania



SAS har satt opp ekstra flygninger søndag og mandag fra Spania til Norge for at nordmenn skal komme seg hjem, opplyser UD. SAS har også satt opp ekstra flygninger 22. mars fra Las Palmas og 23. mars fra Las Palmas, Malaga og Alicante , opplyser Utenriksdepartementet.

Noen av flygningene går direkte til Oslo, mens andre går via Stockholm.