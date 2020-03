Svenskene frykter for jordbærene

Det skriver svenske Blekinge Läns Tidning. Blekinge län sør i Sverige omtales ofte som «Sveriges hage» og huser mange jordbærbønder.

På denne tiden av året kommer vanligvis de første sesongarbeiderne fra utlandet til Sverige, skriver avisen. De gjør forarbeidet, som å sette jordbærplantene og dekke feltene med plast.

Så kommer neste bølge av sesongarbeidere i april-mai for å gjøre klar til innhøstingen. Nå er imidlertid spørsmålet om det verdt å sette i gang forberedelsene, siden man ikke vet om det kan komme noen senere i sommer.

– Om vi ikke får beskjed innen et par uker er risikoen stor for at bare kaster bort penger. Hvis det ikke kommer sesongarbeidere, vil jordbærene bare bli liggende og råtne, sier bærbonden Mattias Robertsson.

Innreiseforbudet til EU bekymrer ham og hans kolleger. Forlenges forbudet, kan det bli vanskelig å få tak i svenske bær i sommer.

– Det har vært slik de siste årene at ikke har latt seg gjøre å få svenske ungdommer til å plukke bær. De kommer en dag eller to. Så blir de hjemme den tredje dagen fordi man må begynne klokken fem om morgenen og de hadde kanskje tenkt seg en annen ferie, sier rådgiver Magnus Engstedt ved Bärfrämjandet.