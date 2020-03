Hjemløse i London innlosjert på hotell

– Koronavirusutbruddet rammer alle i London, og vi må gjøre alt vi kan for å ivareta alles helse – også de som hver natt sover i hovedstadens gater, sa han lørdag.

Det er rundt 1.100 hjemløse i London, viser tall fra i fjor. Fra fredag kveld er tre hundre rom på to hoteller gjort tilgjengelige de neste tolv ukene for at de skal slippe å sove på gata under pandemien.

– Jeg er fast bestemt på å gjøre alt jeg kan for å sikre at dem, sammen med alle andre i London, den beste beskyttelsen som mulig.