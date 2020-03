Over tusen koronasmittede i Afrika

Burkina Fasos utenriksminister bekrefter at han inngår i smittestatistikken.

Angola og Zimbabwe har registrert sine første smittetilfeller. Dermed har nå minst 40 av Afrikas 54 land bekreftede smittetilfeller.

Til nå har Afrika i det store og det hele gått fri for pandemien, men bekymringen øker etter hvert som nye tilfeller dukker opp, ettersom afrikanske lands helsesystemer raskt kan knele under et større utbrudd.

Flere land har innført tiltak, blant dem Elfenbenskysten som stenger sine grenser søndag.