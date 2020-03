California forter seg for å beskytte hjemløse mot smitte

Foreløpig er det bare ett bekreftet dødsfall med påvist covid-19 blant delstaten Californias rundt 150.000 hjemløse, men myndighetene mener det er et spørsmål om tid før smitten sprer seg. De mener det må handles raskt.

Det er satt av 100 millioner for å gi de husløse midlertidig tak over hodet i krisetider, mens 50 millioner går til kjøp av husvogner og motell- eller hotellrom for isolasjon ved påvist smitte.

Hjemløse er avhengige av å samles på møtepunkt for matutlevering og andre steder der de deler på knappe goder, som tilgang på drikkevann og muligheter for å vaske seg. Generelt er hygiene, tiltak nummer én for å forhindre smittespredning, en utfordring i disse miljøene, ifølge myndighetene.

En annen stor utfordring er at en stor andel av de hjemløse sliter med rus- og psykiske problemer, og derfor ofte er skeptiske til autoriteter og vegrer seg mot å ta imot hjelp eller instrukser fra myndigheter.