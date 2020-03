Australia og New Zealand stenger grensene

Australia stenger grensene for alle som ikke er fastboende i landet. Det opplyste landets statsminister Scott Morrison torsdag.

Stengingen skjer på grunn av at tallet på koronasmittede i landet har økt til 642, og trer i kraft fredag klokken 21 lokal tid.

Et lignende tiltak ble kunngjort av New Zealands statsminister Jacinda Ardern. New Zealand har 28 tilfeller.

– Jeg er klar over hvor ekstraordinært dette er. Aldri i New Zealands historie har en makt som denne blitt brukt, sier hun.