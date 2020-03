WHO-sjefen ber Afrika våkne opp

– Det beste rådet for Afrika nå, er å forberede seg på det verste og å forberede seg alt i dag, sa sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO)Tedros Adhanom Ghebreyesus på en videooverført pressekonferanse onsdag kveld.

Onsdag meldte Burkina Faso, som ifølge FN er et av verdens ti fattigste land, om det første dødsfallet som følge av koronasmitte.

Ifølge en talsmann for helsemyndighetene var pasienten en kvinne som også led av diabetes. Hun ble det andre offeret for viruset sør for Sahara så langt, men ekspertene frykter at det bare er et tidsspørsmål før pandemien eksploderer på kontinentet.

– Afrika må våkne opp, sier Tedros.

Smittet på reise

Zambia og Djibouti meldte også om de første smittetilfellene onsdag, og begge hadde tilknytning til Europa.

I Djibouti fikk en fransk spesialsoldat påvist smitte, og i Zambia et ektepar som returnerte fra ferie i Frankrike.

– Situasjonen er under kontroll, folk må ikke få panikk, sa Zambias helseminister Chitalu Chilufya i et forsøk på å berolige.

De aller fleste som har fått påvist smitte hittil i Afrika, har vært på reise i utlandet, men helsemyndighetene i Sør-Afrika opplyste onsdag at de også har begynt å registrere lokal smitte.

Katastrofale følger

Mange land i Afrika har dårlig utbygd helsevesen og mangler også tilstrekkelig utstyr for å teste for koronavirus og analysere prøver.

– Man trenger ikke være ekspert for å forstå at det vil få katastrofale følger når denne typen virus sprer seg til land med svært dårlig helsevesen og en befolkning som er sårbare i utgangspunktet, slo den erfarne feltarbeideren Lindis Hurum i Leger Uten Grenser fast overfor NTB tidligere i uka.

Programsjef Sissel Aarak i SOS-barnebyer er enig og frykter at mange barn kan komme til å bli overlatt til seg selv når smitten brer seg.

Mister omsorg

– Omtrent halvparten av foreldreløse barn sør for Sahara bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette få massive konsekvenser for barna som står igjen, sier hun.

I mange land i regionen har aidsepidemien alt tatt livet av svært mange i foreldregenerasjonen.

– Når vi vet at korona har høy dødelig blant gamle og mennesker med underliggende sykdom, er det stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, sier Aarak.

Mangel på omsorg fra voksne gjør barn utsatt for utnytting, overgrep og menneskehandel, advarer hun.

Advarer mot kutt

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) frykter også at koronapandemien kan få katastrofale følger i sårbare afrikanske land og har tatt til orde for en storstilt internasjonal dugnad for å bistå.

Det samme gjør norske hjelpeorganisasjoner, som i et opprop denne uken sterkt advarer statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mot å kutte bistand for å finansiere korona-innsatsen i Norge.

– Et utbrudd i fattige og sårbare stater vil være svært alvorlig og vil kunne få katastrofale humanitære konsekvenser, heter det oppropet fra Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.