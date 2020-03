IS' nye leder på USAs terrorliste

– Al-Mawli var tidligere aktiv i al-Qaida i Irak og er kjent for å ha torturert uskyldige yazidier, sa utenriksminister Mike Pompeo da han kunngjorde listeføringen tirsdag.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi døde i en amerikansk militæraksjon i Syria 26. oktober. Få dager senere kunngjorde IS at Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi hadde overtatt som leder.

Amerikansk etterretning fant senere ut at Quraishi ikke er den nye lederens virkelige navn, men et pseudonym og at han egentlig heter Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli.

– Vi har ødelagt kalifatet og vi er forpliktet til å nedkjempe IS, uansett hvem de oppnevner som sin leder, sa Pompeo tirsdag.

Al-Mawli omtales nå som global terrorist etter å ha blitt satt på terrorlisten som USA opprettet etter 11. september 2001-angrepene. Utenriksdepartementet i Washington utlover en belønning på 5 millioner dollar for opplysninger som fører til at al-Mawli blir pågrepet.

Grunnlegger

I januar skrev den britiske avisen The Guardian at den nye lederen er en av grunnleggerne av IS at han ledet islamistgruppens angrep mot yazidi-minoriteten i Irak. Han skal også ha ledet operasjoner andre steder i verden.

Al-Mawli skal komme fra en turkmensk familie i Irak og vokste opp i den lille byen Tal Afar vest for Mosul i Irak.

Han studerte sharia ved universitetet i Mosul og tjenestegjorde i den irakiske hæren under Saddam Hussein før han senere ble med i al-Qaida i Irak, der han hadde rolle som jurist.

Ifølge organisasjonen Counter Extremism Project, som holder oppsyn med militante, satt al-Mawli i 2004 i amerikansk fangenskap i Camp Bucca-fengselet sør i Irak, der han møtte Abu Bakr al-Baghdadi. Begge satt da fengslet for sin deltakelse i al-Qaida.

Bror i Tyrkia

Al-Mawli er også kjent under navnene Haji Abdullah og i enkelte kretser som Abdullah Qardash. Allerede før Baghdadi ble drept, utlovet USA en belønning på 5 millioner dollar, nærmere 45 millioner kroner, på al-Mawli og to andre høytstående medlemmer av IS.

Det er ikke kjent hvor den nye IS-lederen skjuler seg, men broren Adel Salbi holder til i Tyrkia der han representerer et turkmensk parti.

Vestlig etterretning tviler på om al-Mawli er å finne i Idlib-provinsen, der Baghdadi ble funnet, men tror at han i stedet holder til i en av de mange små landsbyene vest for Mosul i Irak.