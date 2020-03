Khan: Pakistan har ikke råd til å stenge byer

En rekke lands myndigheter har påbudt eller oppfordret butikker og andre tilbud i store befolkningssentre til å stenge dørene og langt på vei innført portforbud i forsøk på å hindre smittespredning.

– Situasjonen i Pakistan er ikke den samme som i USA eller Europa. 25 prosent av befolkningen vår lever i stor fattigdom, sa Khan i en TV-tale tirsdag.

– Dersom vi stenger byene, der folk fra før lever under vanskelige forhold, vil vi redde dem fra koronaviruset, men de kommer til å dø av sult, sa han.

Smittespredning

Myndighetene i Pakistan vurderte ifølge Khan tidlig å stenge byer som Karachi, der det lever over 15 millioner mennesker, men fant at det ville ha vært totalt ødeleggende for landets skjøre økonomi.

Skoler og idrettsanlegg er imidlertid stengt, men det vil i seg selv neppe være nok til å hindre smittespredning, advarer eksperter.

Pakistans porøse grenser til naboland, dårlige helsetilbud, kultur med håndhilsing og klemming, samt en stor andel analfabeter, mange av dem bosatt i tett befolkede storbyer, vil gjøre smittebegrensnings svært vanskelig.

Håper på IMF-hjelp

Landet sliter også med stort budsjettunderskudd og har flere ganger måttet be Det internasjonale pengefondet (IMF) om bistand. Koronakrisen tvinger trolig Khan ut på ny tiggerferd.

– Vi vil ta kontakt med IMF, for vi må støtte opp under industrien og eksportnæringen vår, sier han.

Pakistan har hittil bare testet 1.571 mennesker for koronavirus og fant at drøyt 200 av dem var smittet. Ennå er det ikke meldt om dødsfall som følge av viruset i landet.

Mørketallene antas imidlertid å være store, både når det gjelder antall smittede og døde.