Macron: Schengen-landene stenger grensene

– For å beskytte oss selv og stoppe spredning av viruset, men også for å bevare helsevesenet vårt, har vi tatt en felles beslutning mellom europeiske ledere. Fra klokka 12 i morgen blir grensene ved inngangen til EU og Schengen-området stengt. Alle reiser til europeiske land og EU vil bli stoppet, sa Macron.

Schengen-området består av EU-landene, Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. EU-landene Irland, Romania, Kroatia, Bulgaria og Kypros er likevel ikke omfattet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tok til orde for stengte grenser tidligere mandag, men det var ventet at beslutningen om dette først ville bli tatt under et krisemøte i EU tirsdag ettermiddag.

Ifølge Macron ble beslutningen imidlertid tatt alt mandag morgen.

– Alle reiser mellom ikke-europeiske land og EU vil bli stanset i 30 dager, sa han.

Flere europeiske land, blant dem Tyskland og Frankrike, har alt innført streng grensekontroll, men understreker at det fortsatt er åpent for varetransport og pendlere.

Ursula von der Leyen understreket mandag viktigheten av å sikre forsyninger av viktige varer som medisiner, men også av mat og deler som fabrikker er avhengige av.

– Essensielt personell som leger, sykepleiere, ansatte i omsorgssektoren, forskere og eksperter som bidrar i kampen mot koronaviruset, bør fortsatt få slippe inn i EU, sa hun.