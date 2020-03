Jente døde i brann i gresk flyktningleir

En talsmann for brannvesenet anslår at jenta var seks eller sju år gammel. Hun ble funnet etter en brann i to konteinere som det bor folk i. Også flere telt ble ødelagt.

– Brannen er slukket, men vi kan enda ikke si noe om brannårsaken eller om det er flere døde eller sårede. Leger Uten Grenser gir nå medisinsk og psykologisk støtte til de som er rammet av brannen, sier Marco Sandrone feltkoordinator i Leger uten Grenser i en uttalelse til ABC Nyheter.

– Europeiske og greske myndigheter, som fortsetter å holde mennesker innesperret under umenneskelige forhold, må stilles til ansvar når disse brannene skjer igjen og igjen. Hvor mange ganger må vi se de tragiske konsekvensene av den umenneskelige politikken med å holde menneskene der, før de blir evakuert fra helvetet Moria?

Moria er den største flyktningleiren i Hellas. Den er svært overfylt, og mange bor i telt utenfor gjerdet rundt leiren.

Rapport: Syrernes lidelser tar ikke slutt