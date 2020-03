Japaner dømt til døden for massedrap

30 år gamle Satoshi Uematsu ble dømt til å henges for knivdrapet på 19 handikappede mennesker og for å ha skadd ytterligere 24 pasienter, samt to pleiere, for fire år siden.

Under etterforskningen sa Uermatsu gjentatte ganger at han ikke angret på noe, og at han bare prøvde å hjelpe verden ved å drepe folk han mente var en byrde for samfunnet.

Retten avviste forsvarerens påstand om at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket på grunn av en overdose marihuana.