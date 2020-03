Syrernes lidelser tar ikke slutt

Den syriske eksilgruppen mener å kunne bekrefte at 384.000 mennesker er drept i krigen. Blant dem er det 116.000 sivile, blant dem rundt 22.000 barn og 13.000 kvinner.

Over 129.000 syriske regjeringssoldater og allierte militssoldater er drept i krigen, blant dem nærmere 1.700 fra den libanesiske Hizbollah-militsen, viser SOHRs oversikt.

Over 124.000 opprørere er også drept, drøyt 67.000 av dem medlemmer av jihadistgrupper, samt nærmere 14.000 medlemmer av den kurdiskledede SDF-styrken som har kjempet sammen med den USA-ledede koalisjonen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

I tillegg kommer 88.000 sivile som ifølge SOHR er drept under tortur i regimets fengsler og fangeleirer, og minst 3.200 sivile og nesten 6.000 soldater som er tatt til fange og drept av IS og opprørere med bånd til al-Qaida.

Fakta om krigen i Syria: * Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. * Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. * En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. * Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah. * En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits. * I oktober 2019 trakk USA ut sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene. * Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste årene gjenerobret store områder fra opprørere. I desember 2019 innledet Assad-regimet en offensiv mot Idlib, den siste opprørskontrollerte provinsen i landet. * Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. * Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria. * FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført noen vei.

Enorme lidelser

Krigen i Syria går i disse dager inn i sitt tiende år, og syriske regjeringsstyrker støttet av blant andre Russland har nå gjenerobret store deler av landet.

Opprørere, blant dem tyrkiskstøttede, holder fortsatt stand i den nordvestlige Idlib-provinsen, der det nå er innført en skjør våpenhvile. Sivilbefolkningens lidelser er langt fra over av den grunn.

– Det syriske folks lidelser i dette tragiske og forferdelige tiåret, er fortsatt vanskelig å forstå. Hundretusenvis av syrere, menn og kvinner, har mistet livet. Hundretusenvis er fengslet, bortført eller forsvunnet. Bruddene på menneskerettighetene, forbrytelsene, ødeleggelsene og fortvilelsen har vært monumental, konstaterer FNs spesialutsending til landet, den norske diplomaten Geir O. Pedersen.

– Halve befolkningen har flyktet fra sine hjem, og med nærmere én million nye fordrevne som følge av kraftig vold i Idlib-området alene de siste tre månedene, blir tragedien stadig større, sier han.

Diplomatiet har sviktet

– Denne konfliktens forferdelige og vedvarende natur er et bevis på at diplomatiet har sviktet, medgir Pedersen.

Den oppfatningen deler Carsten Hansen, som leder Flyktninghjelpens virksomhet i Midtøsten.

– FNs sikkerhetsråd har møttes for å diskutert Syria i 222 timer de siste ni årene. For hver eneste time de har diskutert, har 27.385 syrere måte flykte for livet, sier han.

– Vi er forskrekket over verdens handlingslammelse som i snart et tiår har gjort det mulig for de krigførende partene å fortsette med å lemleste og drive millioner a sivile på flukt, sier Hansen.

Han viser til at Sikkerhetsrådet har hatt 144 møter og vedtatt 25 resolusjoner om krigen i Syria, og at FNs generalsekretær har forfattet 102 rapporter.

Blodbadet fortsetter

– Ingenting av dette har fått slutt på blodbadet. Utallige familier er i dag fanget i en krigssone uten noen vei ut, mens millioner av andre befinner seg langt hjemmefra, uten håp om å kunne vende tilbake med det første, sier Hansen.

– De dresskledde mennene som sitter i New York har unnlatt å bruke makten og innflytelsen sin til å stanse Syrias krigførende parter fra å bruke sivile som brikker på et sjakkbrett. FN har vist seg å være ute av stand til å gjøre noe som helst for millioner av syrere som har mistet så mye, sier han.

FNs spesialutsending Geir O. Pedersen deler fortvilelsen.

– Syrernes lidelser er katastrofale og må ta slutt, sier han.

