Paven på vandring i folketomt Roma

Da paven gikk ut for å be om at coronaviruspandemien må ta slutt, kan han sies å ha trosset rådet fra italienske myndigheter om at folk må holde seg mest mulig hjemme for å hindre spredning av viruset.

83 år gamle Frans, som nylig var forkjølet, gikk først til basilikaen Santa Maria Maggiore, som han ofte tidligere har besøkt for å be takkebønn når han vender tilbake fra utenlandsreiser.

Deretter gikk turen til Piazza Venezia, hvor han spaserte en kort tur langs handlegaten Via del Corso før han stakk innom ei kirke som de fleste turister går forbi, San Marcello al Corso.

– Med sin bønn har den hellige far påkalt slutten på pandemien som rammer Italia og verden, tryglet om at de mange syke blir helbredet, og også mintes de mange ofrene og bedt om at deres familier og venner finner trøst og støtte, sier Vatikanet i en pressemelding søndag kveld.

Pavens kirkerunde varte i rundt halvannen time.

Italia er det landet utenfor Kina som er aller hardest rammet av coronaviruset. Søndag hadde myndighetene registrert 24.747 smittede og 1.809 døde.