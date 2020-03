Spanias konge kutter pengestrømmen til faren

Bakgrunnen for søndagens kunngjøring fra det spanske kongehuset, er anklager om at kong emeritus Juan Carlos (82) har vært involvert i økonomiske misligheter.

Sveitsisk påtalemyndighet har startet etterforskning av en konto i utlandet som angivelig tilhører den tidligere monarken. Saudi Arabias nå avdøde kong Abdullah overførte angivelig 88 millioner euro til denne kontoen i 2008. Påtalemyndigheten mistenker at det dreier seg om en form for bestikkelser, ifølge den sveitsiske avisa Tribune de Geneva.

Lørdag meldte den britiske avisa The Telegraph at kong Felipe var oppført som mottaker i et fond som kontrollerer den sveitsiske kontoen.

I søndagens kunngjøring benekter kong Felipe enhver kjennskap til fondet. For en knapp uke siden avviste en spansk parlamentskomité å starte etterforskning av anklagene.

Juan Carlos abdiserte i 2014 etter 39 år på tronen, og i fjor trakk den tidligere kongen seg tilbake fra offentligheten.