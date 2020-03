Cruisepassasjerer nektes å gå i land i New Zealand

Cruiseskipet ligger nå for anker ved Akaroa nær Christchurch.

Helsemyndighetene i New Zealand sier tre av passasjerene er satt i karantene av skipets lege. En av dem har utviklet symptomer på covid-19 og blir behandlet som et mulig smittetilfelle.

Ingen om bord får forlate skipet før resultatet av testene er klare.

Situasjonen oppsto bare tre dager etter at rederiet Princess Cruises kunngjorde at de innstiller alle cruise i to måneder som en følge av viruspandemien.

Rederiet tillater skipene å avslutte seilasene sine, men alle cruise etter 17. mars bør avslutte reisen i nærmeste passende havn.