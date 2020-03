Putin signerte egen grunnlovsreform

Politiet i den russiske hovedstaden pågrep 49 mennesker i en protest mot politisk undertrykkelse nær den russiske sikkerhetstjenestens hovedkvarter, ifølge nettstedet OVD Info. En AFP-korrespondent så at rundt 30 demonstranter ble frihetsberøvet.

Lovendringene som Putin nå har signert, er allerede godkjent i den russiske nasjonalforsamlingen. Grunnlovsendringene må også godkjennes av landets høyesterett innen en uke, deretter er det duket for folkeavstemning 22. april.

Grunnloven tillater i dag presidenten å sitte i to påfølgende perioder. Putins andre periode utløper i 2024.

Grunnlovsendringen åpner for at 67 år gamle Putin kan gå løs på to nye perioder og i teorien sitte til 2036, da han vil være 83 år gammel.

Demonstrantene som hadde møtt opp i Moskva lørdag, krever først og fremst løslatelse av politiske fanger. De demonstrerte én og én etter tur, en protestform som er tillatt i Russland uten at det er innvilget tillatelse fra myndighetene på forhånd.

Noen av demonstrantene kritiserte også Putins grunnlovsreformer.

– Myndighetene bruker målrettet undertrykkelse for å kunne regjere for alltid, sa venstrepolitikeren Sergej Udaltsov før han ble pågrepet.