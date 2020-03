Spanias regjering forbyr folk å forlate hjemmet uten gyldig ærend

Et par fotografert i Madrid lørdag, for statsminister Pedro Sanchez kunngjorde at ingen får forlate hjemmene sine med mindre de skal på jobb, kjøpe mat og medisiner, besøke sykehus og banker, eller foreta reiser knyttet til omsorg for barn eller eldre. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix